Прокуратура: количество пострадавших в ДТП пассажиров автобуса увеличилось до 10 человек

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

ДТП произошло у остановки «Северо-Одоевское лесничество» (68 км автодороги «Тула-Белев» Одоевского района Тульской области) в 8.45 утра 18 января.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Белев-Тула».

«На данный момент из числа пассажиров автобуса пострадали 10 человек, которым оказывается медицинская помощь. Количество пострадавших может увеличится», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, ранее сообщалось о восьми пострадавших, в числе которых водитель «Нивы».

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. По итогу будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров и организацию безопасности дорожного движения на данном участке автомобильной дороги. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.