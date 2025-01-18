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Прокуратура: количество пострадавших в ДТП пассажиров автобуса увеличилось до 10 человек
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Прокуратура: количество пострадавших в ДТП пассажиров автобуса увеличилось до 10 человек

Прокуратура Одоевского района контролирует установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса «Белев – Тула».

ДТП произошло у остановки «Северо-Одоевское лесничество» (68 км автодороги «Тула-Белев» Одоевского района Тульской области) в 8.45 утра 18 января.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Белев-Тула». 

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«На данный момент из числа пассажиров автобуса пострадали 10 человек, которым оказывается медицинская помощь. Количество пострадавших может увеличится», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. 

Напомним, ранее сообщалось о восьми пострадавших, в числе которых водитель «Нивы».

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. По итогу будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров и организацию безопасности дорожного движения на данном участке автомобильной дороги. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Тульская областьОдоевский район

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