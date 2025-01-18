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Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области

Несколько человек госпитализированы.

ДТП произошло в Северо-Одоевском лесничестве (68 км автодороги «Тула-Белев» Одоевского района Тульской области) в 8.45 утра.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Нивы» после обгона совершил лобовое столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес», ехавшим по маршруту «Тула — Белев». Им управлял 54-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель «Нивы» — он сломал ногу. Для извлечения пострадавшего из машины потребовалась помощь спасателей регионального МЧС. 

По данным ведомства 6 человек госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь на месте.

В Госавтоинспекции сообщили, что травмы получили семь пассажиров автобуса: 39-летний мужчина и женщины 18, 58, 44, 76, 36 и 24 лет.

В Госавтоинспекции отметили, что полученные травмы жизни и здоровью не угрожают. Обстоятельства ДТП выясняются.

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ДТПпассажирский автобус
Место
Тульская областьОдоевский район

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