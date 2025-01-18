Спектакль Тульского драмтеатра «Отец Сергий» вышел в финал конкурса «Золотой фонд театральных постановок России»

Фото Алексея Пирязева.

В конкурсе приняли участие более 400 профессиональных коллективов из всех регионов РФ со спектаклями разных жанров. Всего на конкурс поступило около тысячи заявок.

Отборочный этап прошли 300 спектаклей, в том числе и «Отец Сергий» в постановке режиссёра Алексея Доронина. Теперь на федеральном этапе экспертное жюри выберет 100 спектаклей, которые и войдут в «Золотой фонд театральных постановок России». По условиям проекта, спектакли должны отражать традиционные духовно-нравственные ценности и формировать общероссийский культурный код.

Создание «Золотого фонда театральных постановок России» приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России, которое будет отмечаться в 2026 году и по праву является одним из самых масштабных проектов нашей страны на данный момент.