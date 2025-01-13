В Щекино ВАЗ снес забор на улице Пионерской

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 10 января на улице Пионерской в Щекино. 30-летний водитель за рулем ВАЗа не справился с управлением и снес дорожное ограждение.

В результате ДТП водителя автомобиля с различными травмами госпитализировали.