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В Щекино ВАЗ снес забор на улице Пионерской
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Щекино ВАЗ снес забор на улице Пионерской

Водителя с травмами госпитализировали.

Авария случилась 10 января на улице Пионерской в Щекино. 30-летний водитель за рулем ВАЗа не справился с управлением и снес дорожное ограждение.

В результате ДТП водителя автомобиля с различными травмами госпитализировали. 

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Автор:
сегодня, в 15:28 0
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