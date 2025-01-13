В Щекино ВАЗ снес забор на улице Пионерской

Авария случилась 10 января на улице Пионерской в Щекино. 30-летний водитель за рулем ВАЗа не справился с управлением и снес дорожное ограждение.
В результате ДТП водителя автомобиля с различными травмами госпитализировали.
Водителя с травмами госпитализировали.
Авария случилась 10 января на улице Пионерской в Щекино. 30-летний водитель за рулем ВАЗа не справился с управлением и снес дорожное ограждение.
В результате ДТП водителя автомобиля с различными травмами госпитализировали.
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