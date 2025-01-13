В правительстве назвали предварительную причину пожара в военном госпитале на улице Советской

Фото Алексея Пирязева.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной возгорания в военном госпитале на ул. Советской 13 января названа неисправность электропроводки. По нашим данным, площадь возгорания составила не менее 1000 кв. м.

— На месте работают расчеты МЧС по Тульской области. Эвакуировано 57 человек. На лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших нет, — сообщили в правительстве региона.

По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева предоставлен транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих.