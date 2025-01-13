Крупный пожар в военном госпитале на улице Советской: огонь распространился на весь этаж

Как сообщает корреспондент Myslo, на месте пожара в военном госпитале находятся не менее 7-8 пожарных расчетов, они продолжают прибывать. Сейчас из здания на Советской, 15 продолжают эвакуировать военнослужащих.
По нашим данным, пожар пока не удается локализовать. Сейчас дым валит почти из всех окон третьего этажа кралы по улице Союзной.
В здании с 1870 года находилась женская гимназия. Третий этаж, который загорелся, был надстроен в 1902 году — перекрытия там деревянные. На верхних этажах располагались классы, актовый и гимнастический залы, комнаты пансиона. В годы Великой Отечественной войны в здании был устроен госпиталь, сейчас там поликлиника 39-го отдельного медотряда ВДВ.