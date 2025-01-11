  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Кутузова водитель «не заметил» сплошную разметку - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Кутузова водитель «не заметил» сплошную разметку

На ул. Кутузова водитель «не заметил» сплошную разметку

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Алексей прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Кутузова в Туле. На записи видно, как водитель грузовой ГАЗели нарушил правила дорожного движения.

«Налево, без поворотника и через сплошную», — прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель маршрутки включил «аварийку» и медленно проехал на красный
Дежурная часть
В Туле водитель маршрутки включил «аварийку» и медленно проехал на красный
сегодня, в 14:14, 9 1440 2
На М-2 в Туле водитель-хитрец едва не оказался под грузовиком
Дежурная часть
На М-2 в Туле водитель-хитрец едва не оказался под грузовиком
вчера, в 20:17, 8 2111 0
В микрорайоне Левобережном водители игнорируют запрет парковки
Дежурная часть
В микрорайоне Левобережном водители игнорируют запрет парковки
вчера, в 17:45, 42 1775 -1
В Туле водитель BMW не смутился и проехал на красный
Дежурная часть
В Туле водитель BMW не смутился и проехал на красный
9 января, в 20:14, 12 1480 2

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:20 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
У жительницы Новомосковска украли машину: о преступлении она заявила через месяц
У жительницы Новомосковска украли машину: о преступлении она заявила через месяц
Администрацию Веневского района через суд обязали навести порядок на Оленьковском погосте
Администрацию Веневского района через суд обязали навести порядок на Оленьковском погосте
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.