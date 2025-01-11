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У жительницы Новомосковска украли машину: о преступлении она заявила через месяц

У жительницы Новомосковска украли машину: о преступлении она заявила через месяц

Подозреваемого задержали, возбуждено дело.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В дежурную часть обратилась 30-летняя местная жительница. Женщина заявила, что в начале декабря 2024 года неизвестный наведался в её гараж, проломил стену и украл автомобиль ВАЗ-2107.  

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный местный житель. В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража". 
 
 

 

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