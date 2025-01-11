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Администрацию Веневского района через суд обязали навести порядок на Оленьковском погосте

Администрацию Веневского района через суд обязали навести порядок на Оленьковском погосте

Сейчас кладбище усеяно мусором и к нему нет нормального подъезда.

Веневский районный суд рассмотрел иск местного жителя к районной администрации о ненадлежащем состоянии кладбища в поселке Оленьково. В исковом заявлении мужчина указал, что на территории кладбища валяется мусор, трава не окашивается, к кладбищу нет нормального подъезда, отсутствуют необходимые указатели и таблички.

По результатам рассмотрения дела суд обязал администрацию Веневского района в течение года оборудовать на территории Оленьковского кладбища урны и контейнеры для сбора мусора, площадки для мусоросборников, подъездной путь с твердым покрытием для беспрепятственного проезда мусоровывозящей техники, установить аншлаг с наименованием кладбища, стенд с планом кладбища, таблички о запрете свалки мусора, произвести покос травы вокруг территории кладбища.

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