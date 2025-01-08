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ФСБ предупреждает туляков об участившихся случаях мошенничества

ФСБ предупреждает туляков об участившихся случаях мошенничества

Будьте бдительны!

УФСБ России по Тульской области во взаимодействии с региональным УМВД информирует об участившихся случаях телефонного мошенничества. 

Посредством звонков, в том числе с использованием подменных телефонных номеров правоохранительных структур, служб социальной поддержки и Центробанка, злоумышленники, представляясь сотрудниками данных ведомств, пытаются завладеть денежными средствами граждан, склонить их к совершению преступлений, в том числе террористической направленности.

В случае, если неизвестные звонят и, представившись сотрудниками силовых структур, банковскими служащими, просят совершить финансовые операции, необходимо прервать разговор.

Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации.

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сегодня, в 15:59 0
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