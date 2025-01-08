В Туле сгорел дом: семье нужна помощь

Страшный пожар случился 6 января в Туле в селе Хрущево на ул. Центральной, 295. С огнем боролись 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники, но спасти здание не удалось. Частный дом сгорел до тла.

Семья, в том числе дети, чудом успели спастись. В пожаре погибли домашние животные и сгорело всё имущество.

Сейчас семье нужна помощь. Неравнодушные люди уже собрали необходимую одежду и обувь. Все остальное — бытовая техника и мебель — всё еще очень нужны. Если вы готовы помочь, свяжитесь с владелицей сгоревшего дома — Ириной Лоздовской по тел. 8-950-924-02-45.

И, конечно, семье нужна финансовая помощь. Деньги можно перевести на карту, привязанную к телефону Ирины: 8-950-924-02-45 (Сбербанк).