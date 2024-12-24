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В ДТП с начальником районной Госавтоинспекции пострадала еще одна сотрудница полиции

В ДТП с начальником районной Госавтоинспекции пострадала еще одна сотрудница полиции

В УМВД рассказали подробности ДТП у деревни Кондыревки, в котором погиб начальник Плавской ГАИ.

23 декабря в 18.15 на 265-м км автодороги М-2 «Крым» в районе деревни Кондыревки Чернского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей УАЗ и КамАЗ. В результате ДТП водитель УАЗа — 46-летний сотрудник МОВД России «Плавский» — от полученных травм он скончался на месте.

— Также ушибы верхних и нижних конечностей получила пассажир данного транспортного средства, сотрудница того же районного подразделения полиции, — сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

По данным Myslo пассажиркой «буханки» была сотрудница бухгалтерии райотдела.

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В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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