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  4. В Туле бывший руководитель сети магазинов «Градус» уклонился от уплаты налогов на 47 млн рублей  - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Туле бывший руководитель сети магазинов «Градус» уклонился от уплаты налогов на 47 млн рублей 

В Туле бывший руководитель сети магазинов «Градус» уклонился от уплаты налогов на 47 млн рублей 

Уголовное дело направлено в суд.

В Туле бывший руководитель коммерческой организации и его главный бухгалтер обвиняются в уклонении от уплаты налогов, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК. По информации Myslo, речь идет о руководителе сети магазинов «Градус».

По версии следствия, в период с января 2018 по август 2019 года обвиняемый, будучи в сговоре с главным бухгалтером, раздробил свой бизнес. Таким образом был создан ряд подконтрольных организаций, численность работников и доход которых в соответствии с действующим налоговым законодательством позволяли уклоняться от уплаты НДС.

В результате указанных действий в бюджет не уплачены налоги на добавленную стоимость в размере свыше 47 миллионов рублей.

Уголовное дело будет направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Отметим, что на имущество обвиняемых наложен арест.

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