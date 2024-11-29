Взрыв в детском лагере под Тулой: воспитателю предъявлено обвинение

Во время практических занятий по химии в лагере «Солнечном» в деревне Колодезное этим летом пострадали трое детей.

Следователи СК предъявили обвинение воспитателю детского лагеря по уголовное дело о получении телесных повреждений несовершеннолетними детьми.

Следствием установлено: 18 августа 2024 года воспитатель детского лагеря в деревне Колодезное показал детям химический опыт со взрывоопасными реагентами. Вследствие химической реакции произошло самовоспламенение и взрыв, в результате которых трое подростков пострадали.

Следователи установили, что при этом воспитатель пренебрег правилами предосторожности, не использовал средства индивидуальной защиты и не согласовал с руководством лагеря проведение химического опыта.

В ходе расследования проведен обширный комплекс следственных действий и несколько судебных экспертиз, которые подтверждают причастность воспитателя к происшествию.

Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). После ознакомления с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.