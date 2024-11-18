Туляк путешествует по Южной Америке на «буханке»

Фото Алексея Евпятьева.

Для Алексея Евпятьева это уже не первая кругосветка.

В феврале мы писали про туляка Алексея Евпятьева, принявшего участие в проекте «На „буханке“ вокруг света», который организовал путешественник из Каширы Саша Холодный. Алексей и его товарищи тогда достигли мыса Доброй Надежды — самой южной точки Африки.

9 месяцев спустя туляк на «буханке» отправился на самую южную точку Южной Америки — в город Ушуая, расположенный в Аргентине.

— Движение мы начали по территории Чили от столицы Сантьяго. По небольшой полоске суши, зажатой между Андами и Тихим океаном, мы двигались на юг континента. В какой-то момент даже пришлось прибегать к паромам, так как южные территории Чили изрезаны многочисленными заливами и озёрами. В Аргентине сочная, густая растительность отступает. Для этих территорий уже характерны низкие травы. Горы оголяются, начинается степь. Мы попадаем в пампасы. Главный заметный обитатель этих территорий это — гуанако, разновидность ламы. Эти шерстистые с длинной шеей животные бегают по округе и с аппетитом щиплют пока ещё зелёную колючку. Скоро наступит лето в этом полушарии, и жгучее солнце выжжет большинство растительности пампасов, — рассказывает Алексей Евпятьев.

Совсем скоро наш земляк доберется до Ушуая, там у него запланирована встреча с Федором Конюховым:

— Далее наш маршрут пойдет на север. Этот этап завершится в Буэнос-Айресе, где уже в январе начнётся новый, и наша «буханка» продолжит путь по территории Боливии, Перу и Колумбии.

О своем увлекательном маршруте туляк рассказывает в телеграм-канале.