Пенсионер из Узловой попался на краже автомобильных колес

В Узловском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 42-летняя жительница поселка Дубовка. Женщина заявила, что оставила автомобиль ВАЗ-21102 в гаражном кооперативе, после чего с машины украли 2 колеса на литых дисках.

Стражи порядка, изучив записи камер видеонаблюдения, в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 68-летний пенсионер. Мужчина признался в содеянном, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».