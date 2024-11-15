ДТП на проспекте Ленина: пожилой пассажирке автобуса вызвали скорую

Авария случилась сегодня, 15 ноября, в районе пересечения с улицей Гоголевской.

В 13.40 на проспекте Ленина столкнулись Volkswagen и пассажирский автобус.

Как сообщили в УГИБДД, прибывшие на место медики осмотрели пассажирку автобуса — 78-летнюю женщину. Серьезных повреждений у нее не обнаружили и отпустили без госпитализации.