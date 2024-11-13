Рязанская улица встала в пробка из-за двух ДТП

Утром 13 ноября на ул. Рязанской в районе пересечения с Городским переулком произошли два ДТП.
Об этом в редакцию сообщили очевидцы. Подробности выясняются.
Из-за аварий собирается пробка в обе стороны. Выбирайте пути объезда.
Ищите пути объезда.
Утром 13 ноября на ул. Рязанской в районе пересечения с Городским переулком произошли два ДТП.
Об этом в редакцию сообщили очевидцы. Подробности выясняются.
Из-за аварий собирается пробка в обе стороны. Выбирайте пути объезда.
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