Рязанская улица встала в пробка из-за двух ДТП

Утром 13 ноября на ул. Рязанской в районе пересечения с Городским переулком произошли два ДТП.

Об этом в редакцию сообщили очевидцы. Подробности выясняются.

Из-за аварий собирается пробка в обе стороны. Выбирайте пути объезда.