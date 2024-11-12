Хоккеисты АКМ завершили выездную серию победой в Магнитогорске

Фото: пресс-служба ХК АКМ

Заключительный матч в рамках выездной серии по Уралу хоккеисты АКМ провели в Магнитогорске против местной «Магнитки», которая хоть и идет в хвосте турнирной таблицы, но порой портит нервы более мастеровитым командам с самыми амбициозными задачами. Расслабляться «Михайловцам» не стоило, ведь «Магнитка» играла при своих трибунах, а дома и стены помогают.

Первый игровой отрезок прошел с заметным преимуществом подопечных Олега Горбенко. АКМ создавал момент за моментом, запирал соперника в зоне и не давал поднять головы. Столько активная игра привела ко взятию ворот «Магнитки» в исполнении Максима Казакова. Гости продолжили играть в похожем ключе, и буквально через несколько минут упрочили перевес в счете - Даниил Аноп подкараулил ошибку обороны соперника и послал шайбу точно в цель. Магнитогорцы порой огрызались опасными выходами, но Денис Попов контролировал каждый из этих эпизодов и играл спокойно и хладнокровно.

Во второй двадцатиминутке «Магнитка» заметно активизировалась, поиграла в большинстве и создала несколько опасных моментов на старте периода, однако оборона АКМ сумела нейтрализовать угрозу. В момент, когда инициатива вновь перешла к гостям, арбитры зафиксировали нарушение со стороны запасного голкипера Ивана Куликова, который находился на скамейке, и Михаил Шалагин поехал отбывать штраф за партнера. В большинстве «Магнитка» забросила - шайба на счету Владислава Коткова. Однако, хозяева радовались не долго - активность от игроков АКМ заставила хозяев удалиться, а лишнего на площадке уверенно реализовал Глеб Петров.

Заключительный период начался с атак хозяев. «Магнитка» всеми силами бросилась вперед, а Денису Попову приходилось не сладко, но голкипер с угрозами справлялся. Ближе к экватору заключительной трети магнитогорцы все же воспользовались огрехами соперника в обороне, а Никита Зимин замкнул передачу от партнера на чужом пятаке и сократил отставание своей команды до минимума. Хозяева продолжили давление на ворота Попова, но «Михайловцы» ловко ловили соперника на контратаках, одна из которых поставила точку в этом противостоянии - Глеб Петров оформил дубль и принес АКМ очень важные два очка, которые возвращают туляков в борьбу за самые высокие позиции в турнирной таблице. Дальше подопечные Олега Горбенко проведут трехматчевую домашнюю серию игр - уже 18 ноября в тульском ледовом они сыграют против «Кристалла».

«Магнитка» - АКМ 2:4

0:1 09:51 Казаков (Шиксатдаров, Булыгин)

0:2 11:17 Аноп

1:2 32:37 Котков (Жуков, Грасс) в большинстве

1:3 38:09 Петров (Шалагин, Виноградов) в большинстве

2:3 48:23 Зимин (Рыбин)

2:4 57:23 Петров (Шиксатдаров, Мясищев)

Статистика матча:

Броски: 65-48; Броски в створ: 28-21; Голы: 2-4; Вбрасывания: 36-28; Блокированные броски: 8-21; Силовые приемы: 25-17; Штраф: 6-8.