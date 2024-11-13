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В ночь на 18 ноября туляки смогут увидеть метеорный поток Леониды
Фото из архива Myslo.

В ночь на 18 ноября туляки смогут увидеть метеорный поток Леониды

В эту ночь он достигнет максимальной активности.

В этом году активность метеорного потока будет не слишком высокой — всего около 10 метеоров в час (обычно 15-20 при хороших условиях наблюдения). 

Метеорный поток Леониды ежегодно наблюдают в ноябре. Он состоит из остатков кометы Темпеля-Тутта, которая оставляет за собой облако пыли и мелких частиц, они и становятся затем причиной метеорного потока.

Этот метеорный поток достигает своего пика в период с 17 по 24 ноября, с максимальной активностью, как правило, в ночь с 17 на 18 ноября. Леониды известны яркими и быстрыми метеорами, некоторые из которых могут быть очень яркими и даже оставлять за собой световые следы.

Название «Леониды» происходит от созвездия Льва (Leo), из которого, кажется, «исходят» метеоры. Для наблюдения Леонидов рекомендуется находиться вдали от городских огней, в темном месте с хорошим обзором неба.

Наилучшее время для наблюдения за Леонидами — предутренние часы, однако в этом году наблюдение будет затруднено из-за полнолуния. 

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