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ФАС возбудил дело против компании, построившей в Туле мост через Упу
Фото Андрея Лыженкова.

ФАС возбудил дело против компании, построившей в Туле мост через Упу

АО «Гипростроймост» заподозрили в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ».

Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключали контракты на работы по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ульяновской области. Часть торгов проходила в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Основные доказательства, в том числе о совместной хозяйственной деятельности, ФАС России получила во время внеплановых выездных проверок в офисы компаний на территории Ульяновской области.

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 273 686 359 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

Напомним, компания АО «Гипростроймост» занималась строительством моста через Упу в Туле. Общая стоимость проекта превысила 4,5 млрд рублей. Его реализация началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

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