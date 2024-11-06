Почему так важно сделать прививку от гриппа и когда самое удачное время для вакцинации?

В брифинге приняли участие министр здравоохранения региона Михаил Малишевский и руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

С августа по ноябрь в Тульской области наблюдался сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), были зарегистрированы и отдельные случаи гриппа. При этом эпидемиологический порог превышен не был.

— Сейчас наиболее удачный момент для вакцинации, поскольку в области наблюдается неактивная циркуляция вирусов, — рассказал Александр Ломовцев. — Прививка — наиболее эффективное средство защиты от гриппа. Вакцинацию нужно проходить ежегодно. Особенно это важно для детей и пожилых людей. Они тяжело переносят грипп и осложнения, которые могут развиться во время заболевания.

В прошлом сезоне официально было зарегистрировано почти 90 000 случаев гриппа и ОРВИ, и это большая экономическая проблема - столько людей оформили больничный. Гриппа было мало — 16% от числа всех заболевших. В этом сезоне у нас уже есть первые ласточки — это грипп А, вероятность того, что именно он получит распространение, велика.

Грипп А развивается стремительно, инкубационный период составляет от нескольких часов до трех дней. Очень быстро нарастают симптомы: повышение температуры выше 37,5°С, слабость, головная боль, боли в мышцах, суставах, рези в глазах. Затем присоединяются симптомы поражения респираторного тракта — кашель, боли в горле, заложенность носа.

По словам главного санитарного врача, в первую очередь прививки от гриппа показаны таким категориям граждан, как:

дети с 6 месяцев,

школьники,

студенты,

работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.,

беременные женщины,

люди старше 60 лет,

лица, подлежащие призыву на военную службу

люди с хроническими заболеваниями.

Основным противопоказанием к прививке против гриппа является аллергическая реакция на куриный белок, на основе которого сделана вакцина. А также обострение хронических заболеваний или острые инфекционные заболевания.

В этом году в Тульской области всего запланировано привить 668 340 человек, в том числе детей — 128 820. На сегодня привито 476 тысяч человек, что составляет 88% от плана. План по вакцинации детей выполнен полностью.

— По поручению губернатора Дмитрия Миляева в регионе в этом году была усилена вакцинация всех категорий граждан. Также в работу включились промышленные предприятия региона. Через глав администраций и главврачей была организована вакцинация сотрудников на базе поликлиник и работа выездных бригад, — сказал Михаил Малишевский. — Вакцинация позволяет снизить риск массового распространения гриппа и способствует сохранению и укреплению здоровья жителей, а это ключевые цели нацпроекта «Здравоохранение».



Вакцина поступила в регион в полном объеме. Для детей использовался «Ультрикс квадри» и «Совигрипп», для взрослых «Флю-М» и «Совигрипп». Активная вакцинация продолжается в поликлиниках Тулы, например, в поликлинике горбольницы N 7 на улице Первомайской.

— Сейчас мы своим пациентам делаем трехвалентную вакцину от гриппа «Флю-М», — рассказал Myslo врач-терапевт Константин Горчалов. — В течение ноября вакцинация продолжается, так что у туляков время еще есть. Прежде всего мы ждем на привику людей, имеющих хронические заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, а также тех, кто работает с большим количеством людей.

Вакцина бесплатная. Пациент приходит в кабинет, его осматривает врач и, если все хорошо, тут же делает вакцину. Если есть аллергия на куриный белок, то тогда вакцина противопоказана. Если у человека признаки простуды, то сначала ему надо выздороветь, а затем прийти на прививку.

Прививка не гарантирует того, что вы не заболеете. Но если заболеете, то перенесете болезнь без осложнений, в более легкой форме.

Сделать прививку от гриппа можно в любой поликлинике области, а также в прививочных пунктах: