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Почему так важно сделать прививку от гриппа и когда самое удачное время для вакцинации?

Почему так важно сделать прививку от гриппа и когда самое удачное время для вакцинации?

В здании правительства состоялся брифинг, посвященный этой теме.

В брифинге приняли участие министр здравоохранения региона Михаил Малишевский и руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев. 

С августа по ноябрь в Тульской области наблюдался сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), были зарегистрированы и отдельные случаи гриппа. При этом эпидемиологический порог превышен не был.

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— Сейчас наиболее удачный момент для вакцинации, поскольку в области наблюдается неактивная циркуляция вирусов, — рассказал Александр Ломовцев. — Прививка — наиболее эффективное средство защиты от гриппа. Вакцинацию нужно проходить ежегодно. Особенно это важно для детей и пожилых людей. Они тяжело переносят грипп и осложнения, которые могут развиться во время заболевания.

В прошлом сезоне официально было зарегистрировано почти 90 000 случаев гриппа и ОРВИ, и это большая экономическая проблема - столько людей оформили больничный. Гриппа было мало — 16% от числа всех заболевших. В этом сезоне у нас уже есть первые ласточки — это грипп А, вероятность того, что именно он получит распространение, велика. 

Грипп А развивается стремительно, инкубационный период составляет от нескольких часов до трех дней. Очень быстро нарастают симптомы: повышение температуры выше 37,5°С, слабость, головная боль, боли в мышцах, суставах, рези в глазах. Затем присоединяются симптомы поражения респираторного тракта — кашель, боли в горле, заложенность носа.

По словам главного санитарного врача, в первую очередь прививки от гриппа показаны таким категориям граждан, как:

  • дети с 6 месяцев,
  • школьники,
  • студенты,
  • работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.,
  • беременные женщины,
  • люди старше 60 лет,
  • лица, подлежащие призыву на военную службу
  • люди с хроническими заболеваниями.

Основным противопоказанием к прививке против гриппа является аллергическая реакция на куриный белок, на основе которого сделана вакцина. А также обострение хронических заболеваний или острые инфекционные заболевания.

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В этом году в Тульской области всего запланировано привить 668 340 человек, в том числе детей — 128 820. На сегодня привито 476 тысяч человек, что составляет 88% от плана. План по вакцинации детей выполнен полностью.

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— По поручению губернатора Дмитрия Миляева в регионе в этом году была усилена вакцинация всех категорий граждан. Также в работу включились промышленные предприятия региона. Через глав администраций и главврачей была организована вакцинация сотрудников на базе поликлиник и работа выездных бригад, — сказал Михаил Малишевский. — Вакцинация позволяет снизить риск массового распространения гриппа и способствует сохранению и укреплению здоровья жителей, а это ключевые цели нацпроекта «Здравоохранение».


Вакцина поступила в регион в полном объеме. Для детей использовался «Ультрикс квадри» и «Совигрипп», для взрослых «Флю-М» и «Совигрипп». Активная вакцинация продолжается в поликлиниках Тулы, например, в поликлинике горбольницы N 7 на улице Первомайской.

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— Сейчас мы своим пациентам делаем трехвалентную вакцину от гриппа «Флю-М», — рассказал Myslo врач-терапевт Константин Горчалов. — В течение ноября вакцинация продолжается, так что у туляков время еще есть.  Прежде всего мы ждем на привику людей, имеющих хронические заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, а также тех, кто работает с большим количеством людей.  

Вакцина бесплатная. Пациент приходит в кабинет, его осматривает врач и, если все хорошо, тут же делает вакцину. Если есть аллергия на куриный белок, то тогда вакцина противопоказана. Если у человека признаки простуды, то сначала ему надо выздороветь, а затем прийти на прививку. 

Прививка не гарантирует того, что вы не заболеете. Но если заболеете, то перенесете болезнь без осложнений, в более легкой форме. 

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Сделать прививку от гриппа можно в любой поликлинике области, а также в прививочных пунктах:

  • возле ТЦ «Макси» (по выходным с 10.00 до 16.00),
  • в МФЦ (Тула, ул. Демонстрации, 26-б),
  • в ТРЦ «Первый» (Новомосковск).

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сегодня, в 14:55 −2
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вакцинацияпрививкигриппОРВИ
Люди
Михаил МалишевскийАлександр Ломовцев
Место
ТулаТульская область

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