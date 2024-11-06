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Для тульских аграриев закупят белорусские семена, а для дорожников начнут делать геомембраны
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Для тульских аграриев закупят белорусские семена, а для дорожников начнут делать геомембраны

Глава Тульской области подвел итоги рабочей встречи с президентом Александром Лукашенко.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подвел итоги рабочего визита в Республику Беларусь. В формате бизнес-миссии работали 34 региональные компании из разных сфер. 

Компания «Тулажелдормаш» будет развивать сотрудничество с Белорусской железной дорогой: планируется заключение контракта на поставку техники для ремонта железнодорожных путей на сумму порядка 600 миллионов рублей. Кроме этого, предприятие планирует разместить производство виброплит для путевой техники на базе компании «Нива-Холдинг».

Компания «Баухим» — резидент ОЭЗ «Узловая» — договорилась о кооперации с АО «Могилевхимволокно», в частности, о поставках полиэфирного геотекстиля для производства геомембран.

Тульский аграрный центр будет сотрудничать с Научно-практическим центром Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси: планируется покупка белорусских семян (ячменя, рапса, пшеницы, гречихи) для тульских аграриев.

Тульская торгово-промышленная палата заключила соглашение о сотрудничестве с Могилевским отделением БелТПП и Белорусской универсальной товарной биржей. Также был утвержден план совместных мероприятий в рамках соглашения Корпорации развития Тульской области с Национальным агентством инвестиций и приватизации Республики Беларусь.

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Автор:
сегодня, в 16:15 0
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