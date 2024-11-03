Росгвардейцы за неделю изъяли у туляков 14 единиц оружия

Фото Росгвардии по Тульской области.

В Тульской области за минувшую неделю сотрудники Росгвардии провели более 70 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан.

Выявлено 12 административных правонарушений в области оборота оружия и патронов к нему, изъято по различным причинам 14 единиц оружия и 23 патрона. Добровольно жители региона сдали 7 единиц оружия и больше 140 патронов.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что нарушение сроков перерегистрации гражданского оружия неизбежно приводит к наступлению административной ответственности, в том числе и к изъятию оружия. Чтобы избежать негативных последствий, владельцам следует обратиться с документами для перерегистрации за 30 суток до окончания действия разрешения.



