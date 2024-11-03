Кругом тринадцать. «Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне

Фото Виктории Дроздовой.

Практически сразу же за праздником Хэллоуина гол, пропущенный на несчастливой тринадцатой минуте матча в Саратове, привел к первому поражению «Арсенала» в чемпионате. Все серии когда-то заканчиваются. Вот и эта закончилась.

Страсти остыли, первый проигрыш уже стал фактом истории и статистики, теперь мы все вправе задать себе простой вопрос: ну и что? Кто-то верил, что «Арсенал» весь сезон пройдет с нулем в графе поражения? Ну да, кто-то скажет, одно дело проиграть «Балтике», «Торпедо», ну «Родине» наконец, но не какому-то там «Соколу».

Ну да, может. Хотя, согласимся, дело к этому шло давно. Что-то дало сбой в оборонной машине «Арсенала». Об этом говорит хотя бы то, что уже второй матч подряд Александр Сторожук по ходу игры проводит экстренные хирургические вмешательства. С «Шинником» снял в самом начале второго тайма центрального защитника Волкова, с «Соколом» Семенчук досрочно отправился отдыхать уже на семнадцатой минуте. Заодно пришлось проводить дополнительные рокировки и вместе с Семенчуком ушел один из лучших распасовщиков Артем Попов ­– нужно было вводить молодого футболиста, а он есть только на позиции крайнего защитника. Хотя, как показали дальнейшие события, можно было смело поменять Михаила Левашова, выпустив молодого вратаря. На то, чтобы атаковать чужие ворота, хозяева больше не претендовали, им было достаточно оборонять нажитое непосильным трудом — гол на тринадцатой минуте матча.

Вообще-то менять центральных защитников два матча подряд — это ЧП, так не бывает. В игре с «Шинником» показалось, что главный тренер просто страховался от второй желтой карточки, сажая на лавку Захара Волкова. Но если пересмотреть эпизод с полученным им предупреждением, создается впечатление, что таким образом Сторожук оценил саму ситуацию, при которой случился горчичник. Волков прервал не самую хитрую передачу рукой. Вероятно, это предполагало некую неуверенность или растерянность, которые на столь ответственной позиции недопустимы. Примерно по той же причине пошли перестановки и в саратовской игре. Сначала не встретили зарождающуюся атаку в центре поля, затем дали сделать передачу, которая обернулась голом. А ведь еще недавно казалось, что где-где, а в обороне у «Арсенала» точно всё под контролем.

Впрочем, шла только тринадцатая минута — впереди было море времени. Но, как философски заметил после матча Александр Сторожук, «понимали, что с командами, которые обороняются в низком блоке, пропускать нельзя. А мы пропустили, да еще в простой ситуации». До этого главный тренер извинился за безобразное начало матча, до той самой роковой тринадцатой минуты. Но добавил, что все остальное время «Арсенал» соперника переигрывал. Переигрывал, но не переиграл.

Согласимся с тренером. Если соперник создает один опасный момент за всю игру, который к тому же заканчивается голом, и потом все оставшееся время только отбивается, значит ставка была именно на это — ужалить и спрятаться. Что ж, ставка на фактор случайности сыграла. То, что «Арсенал» плохо умеет вскрывать насыщенную оборону — это уже давний факт, и тренерский штаб соперника всё учел.

Сторожук на эту тему тоже порассуждал. Сказал, что в футболе важно забивать и не пропускать. Но забивать надо уметь. К сожалению, для «Арсенала» это проблема. Какой матч моментов создается много, но распорядиться мячом в концовке не получается.

Вообще, игра «Арсенала» в атаке меняется и поиски ведутся. Если в начале сезона мы говорили о том, что мало ударов издали, то в Саратове если что и могло принести успех, то как раз удары из-за штрафной. А вот с проникающими атаками получалось не очень. Не хватало оригинальных ходов, когда вокруг целая толкучка, смелости в принятии решений или точной передачи. Но с креативными игроками в этом сезоне напряженка, равно как и с лидерами. Пропускал игру из-за травмы Ткачев, и сразу же это сказалось на качестве футбола. Конечно, за счет тренировочного процесса и правильной организации можно решить многие проблемы. Но когда что-то не ладится, должны быть футболисты, которые в одиночку определяют исход матча. Как это делал в прошлом чемпионате Окоронкво. Ни из Малика, ни из Турищева новый Окоронкво пока не получается. Хотя в паре эпизодов Турищев пытался взять на себя игру и полезть напролом. Уже прогресс.

«Арсенал» в конце концов начал сбиваться на навесы в чужую штрафную, что совсем не в его стиле. Сторожук сколько раз говорил о том, что для такой игры надо иметь нападающих, которые своими габаритами могут выигрывать борьбу у защитников. Чтобы поддержать атакующий почин в атаку вышел защитник Ботака. При том, что на поле оставался Турищев, и уже играл Малик. В этом решении виделась попытка изменить очертания того «Арсенала», к которому все, как считается, привыкли. История, кстати, не такая и редкая. Поскольку все сейчас смотрят фильм про Черенкова, вспомним, что во времена Феди — народного футболиста сам Константин Бесков тоже прибегал к подобным решениям, бросая в атаку номинальных защитников, и это работало. Но первый опыт с Ботакой не получился. Как только он появился на поле, навесы в чужую штрафную как отрезало.

Вот так из девяноста процентов владения мячом «Арсенал» не сумел извлечь хотя бы одного гола.

По-видимому, это накопительный эффект. Из наполовину налитого стакана кто-то сделал хороший глоток, и такой стакан уже не очень интересен оптимистам. Шесть ничьих подряд — это ведь не только беспроигрышная серия, но и безвыигрышная. Ничьи, даже с лидерами, если они перемежаются такими же результатами с середняками, уверенности в себе не добавляют. Поэтому когда раз за разом не получается, эмоции ничем не подогреваются и они уходят. Может как раз случившееся поражение станет той эмоциональной встряской, которая давно была нужна. Раз не получилось с положительным фоном, пусть перемены случатся с отрицательным опытом.

И коли уж пошли искать оправдания, давайте скажем, что игра в рабочий день, в два дня, при ветре и прочих осенних прелестях, на стадионе, куда, чтобы хоть как-то его заполнить, объявлен свободный вход — не лучший эмоциональный фон для футбола вообще, особенно когда и без того что-то сбоит. Даже в телетрансляции со стадиона, при том, что «Арсенал» действительно много атаковал, игра смотрелась грустновато. Все-таки футбольный матч должен быть праздником, а тут какой праздник. Одни мучаются, не могут забить, другие мучаются, что время идет слишком медленно.

Как бы то ни было, сезон не закончен, и ноябрьские матчи еще сулят нам немало интересного. Из каждой неудачной истории принято извлекать уроки. Думаются, из матча в Саратове выводы тоже будут сделаны.

«Сокол» — «Арсенал» — 1:0 (1:0).

Гол: Максименко (13).

«Арсенал»: Левашов, Бердников, Семенчук (Жилкин, 17), Волков, Попов (Печенкин, 17), Кайнов, Цараев (Ботака-Иобома, 74), Шевченко (Раздорских, 46), Липовой (Одейинка, 74), Гелоян, Турищев.

Предупреждены: Капленко, Ермолин.

Судья — Евгений Галимов (Екатеринбург).

2 ноября. Саратов. Стадион «Локомотив».