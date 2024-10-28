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Скорая, полиция и петарды из окон: массовая драка на Молодёжном бульваре в Туле попала на видео

Скорая, полиция и петарды из окон: массовая драка на Молодёжном бульваре в Туле попала на видео

Полиция ищет участников инцидента.

Вчера, 27 октября, на Молодежном бульваре в Туле произошла массовая драка. По словам очевидцев, подобные происшествия случаются там с завидной регулярностью. Всему виной — круглосуточный продуктовый магазин, где всем желающим продают алкоголь в любое время суток.

Причина конфликта, запечатленного на видео, неизвестна. По словам свидетелей, толпа пьяных мужчин (предположительно, жителей табора) напала на оппонентов, находящихся в численном меньшинстве. Свидетели сообщают, что несколько раз тщетно пытались вызвать полицию, а потом, чтобы остановить драку, кто-то из жителей дома, расположенного рядом с Молодежным бульваром, принялся кидать из окон петарды. После драки одному из участников конфликта потребовалась медицинская помощь.

— Происшествие зарегистрировано в установленном законом порядке. По данному факту в отделе полиции «Зареченский» УМВД России по городу Туле проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправному деянию, — сообщили в региональном УМВД.

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