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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: геошторм продлится больше суток
Фото: ru.freepik.com.

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: геошторм продлится больше суток

Буря утихнет приблизительно к полудню вторника.

Очередная магнитная буря среднего уровня G2 обрушилась на землю в понедельник, 28 октября, утром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

По данным ученых, повышение геомагнитного фона фиксируется с 6 часов утра. Буря класса G2 будет бушевать примерно до 12.00 часов по мск. После этого геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать до уровня G1 (слабая). Магнитная буря продолжится до 29 октября и утихнет приблизительно к полудню вторника. 

Вероятность сильного магнитного шторма в понедельник ученые оценивают в 35%.

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Автор:
сегодня, в 10:45 0
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