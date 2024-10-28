Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: геошторм продлится больше суток

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Очередная магнитная буря среднего уровня G2 обрушилась на землю в понедельник, 28 октября, утром, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

По данным ученых, повышение геомагнитного фона фиксируется с 6 часов утра. Буря класса G2 будет бушевать примерно до 12.00 часов по мск. После этого геомагнитный шторм начнет постепенно ослабевать до уровня G1 (слабая). Магнитная буря продолжится до 29 октября и утихнет приблизительно к полудню вторника.

Вероятность сильного магнитного шторма в понедельник ученые оценивают в 35%.