  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Главе СКР Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели женщины в Кимовске - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Главе СКР Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели женщины в Кимовске
Фото СК России.

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели женщины в Кимовске

По предварительным данным, погибшую покусали бродячие собаки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели жительницы Кимовска. Дело взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Напомним, обезображенное женское тело нашли местные жители на улице Драгушина. По предварительным данным, женщину покусали бродячие собаки.

В СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. 

Очевидцы прислали в редакцию Myslo видео, как собаку отгоняют от тела женщины сигналами автомобильного клаксона. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:15 0
Другие статьи по темам
Место
Кимовск
Прочее
трупбездомные собакиАлександр Бастрыкинуголовное дело

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Новомосковске сгорел автобус
В Новомосковске сгорел автобус
Ученые Университета Льва Толстого разработали импортозамещающие лекарственные препараты
Ученые Университета Льва Толстого разработали импортозамещающие лекарственные препараты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.