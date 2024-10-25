Главе СКР Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах гибели женщины в Кимовске

Фото СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели жительницы Кимовска. Дело взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, обезображенное женское тело нашли местные жители на улице Драгушина. По предварительным данным, женщину покусали бродячие собаки.

В СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

Очевидцы прислали в редакцию Myslo видео, как собаку отгоняют от тела женщины сигналами автомобильного клаксона.