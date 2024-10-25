В Новомосковске сгорел автобус

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Новомосковске накануне, 24 октября, на Комсомольском шоссе загорелся автобус. Спасатели приехали к месту происшествия спустя 6 минут.

Однако, как выяснилось позже, пожар был ликвидирован самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России. Пострадавших нет.

В транспортном средстве выгорел моторный отсек, закоптился салон.

Напомним, 17 октября из-за технической неисправности загорелся пассажирский автобус в Суворове. В момент возгорания в салоне находилось 7 пассажиров, которых водитель успел высадить. На следующей день автобус горел уже на улице Щегловская Засека в Туле.