Ученые Университета Льва Толстого разработали импортозамещающие лекарственные препараты

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Команда научно-образовательного кластера химбиотехнологий Толстовского университета в рамках программы «Приоритет-2030» разработала методику определения посторонних примесей в лекарственных субстанциях (компонентов лекарственных препаратов).

Тульские ученые обеспечили импортозамещение девяти лекарств, в том числе противовоспалительного геля для наружного применения, офтальмологических капель, препарата для комплексной терапии при инсультах, болезнях сердца и нарушениях мозгового кровообращения. К серийному производству подготовлено еще 30 новых лекарственных препаратов. Предполагается, что в 2025 году объем выпуска новой номенклатуры лекарств на производстве индустриального партнера составит порядка 1,5 млрд рублей.

По словам руководителя Центра передовых химбиотехнологий имени С. С. Гитиса Университета Льва Толстого Константина Фроленкова, разработанные учеными препараты в полной мере заменяют импортные аналоги, входят в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ. При этом тульские лекарства значительно дешевле и не уступают зарубежным в эффективности.

Исследования ведутся совместно с индустриальным партнером — Тульской фармацевтической фабрикой. Помимо непосредственно разработки лекарственных средств, команда кластера химбиотехнологий участвует в процессе регистрации новых лекарств в Минздраве РФ. Включение университета в цикл разработки и регистрации лекарств позволило добиться сокращения на 25% сроков проведения научно-исследовательских работ и внедрения лекарственных средств в производство.