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Ученые Университета Льва Толстого разработали импортозамещающие лекарственные препараты
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ученые Университета Льва Толстого разработали импортозамещающие лекарственные препараты

Ученые Центра технологического превосходства ТГПУ работают над решением задачи по импортозамещению лекарств и фармсубстанций.

Команда научно-образовательного кластера химбиотехнологий Толстовского университета в рамках программы «Приоритет-2030» разработала методику определения посторонних примесей в лекарственных субстанциях (компонентов лекарственных препаратов).

Тульские ученые обеспечили импортозамещение девяти лекарств, в том числе противовоспалительного геля для наружного применения, офтальмологических капель, препарата для комплексной терапии при инсультах, болезнях сердца и нарушениях мозгового кровообращения. К серийному производству подготовлено еще 30 новых лекарственных препаратов. Предполагается, что в 2025 году объем выпуска новой номенклатуры лекарств на производстве индустриального партнера составит порядка 1,5 млрд рублей.

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По словам руководителя Центра передовых химбиотехнологий имени С. С. Гитиса Университета Льва Толстого Константина Фроленкова, разработанные учеными препараты в полной мере заменяют импортные аналоги, входят в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ. При этом тульские лекарства значительно дешевле и не уступают зарубежным в эффективности. 

Исследования ведутся совместно с индустриальным партнером — Тульской фармацевтической фабрикой. Помимо непосредственно разработки лекарственных средств, команда кластера химбиотехнологий участвует в процессе регистрации новых лекарств в Минздраве РФ. Включение университета в цикл разработки и регистрации лекарств позволило добиться сокращения на 25% сроков проведения научно-исследовательских работ и внедрения лекарственных средств в производство.

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