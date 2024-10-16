В Новомосковске у водителя забрали иномарку за вождение в нетрезвом виде

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В Новомосковске вынесли приговор 52-летнему местному жителю, обвиняемому в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В августе мужчина сел за руль своего автомобиля Hyundai Solaris в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД остановили его на улице Демкина. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что ранее житель Новомосковска уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд приговорил автомобилиста к 360 часам обязательных работ. Автомобиль у него конфисковали.