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В Новомосковске у водителя забрали иномарку за вождение в нетрезвом виде
Фото: ru.freepik.com.

В Новомосковске у водителя забрали иномарку за вождение в нетрезвом виде

Суд приговорил автомобилиста к 360 часам обязательных работ.

В Новомосковске вынесли приговор 52-летнему местному жителю, обвиняемому в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В августе мужчина сел за руль своего автомобиля Hyundai Solaris в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД остановили его на улице Демкина. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что ранее житель Новомосковска уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд приговорил автомобилиста к 360 часам обязательных работ. Автомобиль у него конфисковали. 

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Автор:
сегодня, в 10:31 +3
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