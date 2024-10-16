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В Тульском онкоцентре реабилитацию прошли 1000 пациентов с раком молочной железы
Фото минздрава Тульской области.

В Тульском онкоцентре реабилитацию прошли 1000 пациентов с раком молочной железы

В арсенале отделения — аппараты пневмокомпрессии, электрофорез и гальванизация, УВЧ-терапия.

С января в Тульском онкоцентре реабилитацию прошли 1000 пациентов с раком молочной железы. Для определения тактики восстановительного лечения пациента осматривает реабилитолог по направлению онколога или другого специалиста онкодиспансера, рассказали в минздраве.

Доля органосохраняющих операций за последний год превысила 50%. Также в рамках обязательного медицинского страхования врачи предлагают пациенткам реконструкцию молочной железы с помощью эндопротезов. 

— В арсенале отделения — аппараты пневмокомпрессии, электрофорез и гальванизация, УВЧ-терапия. Есть специальные тренажеры для проработки верхних конечностей. Курс реабилитации составляет 10-14 дней и включает в себя лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, медикаментозную поддержку, лечебное питание и психологическое консультирование, — рассказала заведующая отделением Лидия Швецова.

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сегодня, в 10:09 +3
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