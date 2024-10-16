Фото минздрава Тульской области.

С января в Тульском онкоцентре реабилитацию прошли 1000 пациентов с раком молочной железы. Для определения тактики восстановительного лечения пациента осматривает реабилитолог по направлению онколога или другого специалиста онкодиспансера, рассказали в минздраве.

Доля органосохраняющих операций за последний год превысила 50%. Также в рамках обязательного медицинского страхования врачи предлагают пациенткам реконструкцию молочной железы с помощью эндопротезов.

— В арсенале отделения — аппараты пневмокомпрессии, электрофорез и гальванизация, УВЧ-терапия. Есть специальные тренажеры для проработки верхних конечностей. Курс реабилитации составляет 10-14 дней и включает в себя лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, медикаментозную поддержку, лечебное питание и психологическое консультирование, — рассказала заведующая отделением Лидия Швецова.