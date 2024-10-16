Избирком передал вакантный депутатский мандат Тульской областной Думы Олегу Иванову

Фото избиркома.

В рамках повестки комиссия приняла постановление о передаче вакантного депутатского мандата Тульской областной Думы восьмого созыва Олегу Владимировичу Иванову.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Тульской областной Думы восьмого созыва Борщева Михаила Михайловича избирком постановил передать мандат Борщева, входившего в список кандидатов, выдвинутый ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» зарегистрированному кандидату Олегу Владимировичу Иванову.

досье

Иванов Олег Владимирович

Руководитель Регионального исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заместитель Секретаря РО Партии

Родился 5 сентября 1990 года в городе Туле.

Образование — высшее.

2012 год — ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»;

2015 год — ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого»;

2016 год — ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»;

2022 год — ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Трудовая деятельность:

2008–2011 гг. Заместитель начальника Советского отделения города Тулы Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

2011–2012 гг. Учитель математики и информатики в государственном образовательном учреждении Тульской области «Тульская областная школа-интернат».

2012–2014 гг. Методист Центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области».

2014–2017 гг. Заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования Центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области».

2017–2019 гг. Заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета — начальник отдела агитационно-пропагандистской работы, первый заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета.

С 24 октября 2019 года — Руководитель Регионального исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».