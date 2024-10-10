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В Богородицке автохаму выписали штрафы на 6 тысяч рублей

В Богородицке автохаму выписали штрафы на 6 тысяч рублей

Водитель нарушил сразу два пункта ПДД.

По этому видео от неравнодушного жителя Тульской области сотрудники богородицкого отделения Госавтоинспекции провели административное расследование. Нарушитель установлен.

«28 сентября на улице Коммунаров города Богородицка Тульской области водитель автомобиля Lada Priora осуществил выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. Затем в нарушение дорожной разметки осуществил поворот налево», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

В отношении нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях — по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ. По результатам рассмотрения водителю назначили два штрафа — 5 тысяч рублей и 1 тысяча рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Событие
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Место
Тульская областьБогородицк

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