В Богородицке автохаму выписали штрафы на 6 тысяч рублей

По этому видео от неравнодушного жителя Тульской области сотрудники богородицкого отделения Госавтоинспекции провели административное расследование. Нарушитель установлен.

«28 сентября на улице Коммунаров города Богородицка Тульской области водитель автомобиля Lada Priora осуществил выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. Затем в нарушение дорожной разметки осуществил поворот налево», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

В отношении нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях — по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ. По результатам рассмотрения водителю назначили два штрафа — 5 тысяч рублей и 1 тысяча рублей.

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