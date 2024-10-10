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«Арсенал» обжалует спорный гол «Родины» в матче 13-го тура
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Арсенал» обжалует спорный гол «Родины» в матче 13-го тура

Экспертно-судейская комиссия РФС повторно рассмотрит спорный эпизод, произошедший на 57-й минуте встречи.

Тульский «Арсенал» направил в судейский комитет РФС комитет собственные дополнительные видеоматериалы, которые ранее отсутствовали у комиссии.

Видео необходимо для более детального рассмотрения спорного эпизода – не исключено, что на 57-й минуте матча 13-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги с «Родиной», в момент поражения ворот туляков нападающий московского клуба Йорди Рейна подал мяч, будучи в офсайде.

Экспертно-судейская комиссия РФС повторно рассмотрит этот эпизод и вынесет решение. Матч с «Родиной» для туляков закончился ничьей со счётом 1:1. 

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