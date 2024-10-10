В Мясново 11 огнеборцев потушили пожар в частном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

К счастью, люди не пострадали, а вот жилищу предстоит серьёзный ремонт.

Сообщение о возгорании частного дома на 8-м проезде Мясново поступило на пульт диспетчера 10 октября, в 18.22. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей огонь был быстро потушен. Никто не пострадал, одна из комнат выгорела, а дом закоптился по всей площади.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям спасательного ведомства. К тушению пожара от МЧС России привлекалось 11 огнеборцев и 3 единицы техники.

Тульское ГУ МЧС России напоминает: