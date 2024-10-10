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В Мясново 11 огнеборцев потушили пожар в частном доме
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Мясново 11 огнеборцев потушили пожар в частном доме

К счастью, люди не пострадали, а вот жилищу предстоит серьёзный ремонт.

Сообщение о возгорании частного дома на 8-м проезде Мясново поступило на пульт диспетчера 10 октября, в 18.22. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей огонь был быстро потушен. Никто не пострадал, одна из комнат выгорела, а дом закоптился по всей площади.

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Причину возгорания предстоит установить дознавателям спасательного ведомства. К тушению пожара от МЧС России привлекалось 11 огнеборцев и 3 единицы техники.

Тульское ГУ МЧС России напоминает:

  • соблюдайте правила пожарной безопасности,
  • следите за состоянием электропроводки, не перегружайте электросеть,
  • не оставляйте без присмотра электрические приборы,
  • ?оборудуйте жильё огнетушителем и пожарным извещателем – они увеличат шансы на спасение.

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