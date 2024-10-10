В Мясново 11 огнеборцев потушили пожар в частном доме

Сообщение о возгорании частного дома на 8-м проезде Мясново поступило на пульт диспетчера 10 октября, в 18.22. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей огонь был быстро потушен. Никто не пострадал, одна из комнат выгорела, а дом закоптился по всей площади.
Причину возгорания предстоит установить дознавателям спасательного ведомства. К тушению пожара от МЧС России привлекалось 11 огнеборцев и 3 единицы техники.
Тульское ГУ МЧС России напоминает:
- соблюдайте правила пожарной безопасности,
- следите за состоянием электропроводки, не перегружайте электросеть,
- не оставляйте без присмотра электрические приборы,
- ?оборудуйте жильё огнетушителем и пожарным извещателем – они увеличат шансы на спасение.