В Новомосковске установили пост контроля загрязнения воздуха

В Новомосковске установили современный пост контроля загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба ТРОО «Экологическая защита».

Это оборудование может идентифицировать более 100 загрязняющих веществ. Кроме того, мониторинг ведется онлайн в автоматическом режиме.

— Важно было учесть ряд принципиально важных моментов, касающихся расположения промышленной зоны относительно города, а также специфику выбросов тех предприятий, которые работают в Новомосковске, — отметил глава ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.