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В Новомосковске установили пост контроля загрязнения воздуха

В Новомосковске установили пост контроля загрязнения воздуха

Мониторинг ведется онлайн.

В Новомосковске установили современный пост контроля загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба ТРОО «Экологическая защита».

Это оборудование может идентифицировать более 100 загрязняющих веществ. Кроме того, мониторинг ведется онлайн в автоматическом режиме.

— Важно было учесть ряд принципиально важных моментов, касающихся расположения промышленной зоны относительно города, а также специфику выбросов тех предприятий, которые работают в Новомосковске, — отметил глава ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

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Автор:
сегодня, в 12:01 0
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