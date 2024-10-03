В Тульской области за сутки пожарные потушили четыре пожара

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В микрорайоне Северо-Задонск г. Донского на улице Шахтерской горел частный жилой дом. К тушению пожара привлекалось 11 огнеборцев и 3 единицы техники МЧС России.

В Белеве на улице Калинина к тушению пожара в жилом доме привлекалось 8 человек и 3 единицы техники МЧС России. Никто не пострадал. Сгорела пристройка, дом закоптился по всей площади.

В Богородицке на улице Ленина загорелся сарай. К тушению огня привлекалось 12 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. Никто не пострадал. Строение сгорело полностью.

В Липках Киреевского района на улице Трудовой произошло горение неэксплуатируемого сооружения. Сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри. Пострадавших нет. От МЧС России работало 8 огнеборцев и 2 пожарных расчета.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации пяти ДТП: в Новомосковске, Чернском, Узловском, Белевском и Веневском районах.