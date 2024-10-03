  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области за сутки пожарные потушили четыре пожара - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки пожарные потушили четыре пожара
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Тульской области за сутки пожарные потушили четыре пожара

К счастью, обошлось без пострадавших.

В микрорайоне Северо-Задонск г. Донского на улице Шахтерской горел частный жилой дом. К тушению пожара привлекалось 11 огнеборцев и 3 единицы техники МЧС России.

В Белеве на улице Калинина к тушению пожара в жилом доме привлекалось 8 человек и 3 единицы техники МЧС России. Никто не пострадал. Сгорела пристройка, дом закоптился по всей площади.

В Богородицке на улице Ленина загорелся сарай. К тушению огня привлекалось 12 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. Никто не пострадал. Строение сгорело полностью.

В Липках Киреевского района на улице Трудовой произошло горение неэксплуатируемого сооружения. Сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри. Пострадавших нет. От МЧС России работало 8 огнеборцев и 2 пожарных расчета.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации пяти ДТП: в Новомосковске, Чернском, Узловском, Белевском и Веневском районах.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:37 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Мчспожардома
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На трассе М-2 «Крым» в Тульской области капитально отремонтируют путепровод
На трассе М-2 «Крым» в Тульской области капитально отремонтируют путепровод
В Туле толпа подростков-националистов убила инвалида за нетрадиционную ориентацию
В Туле толпа подростков-националистов убила инвалида за нетрадиционную ориентацию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.