В Туле ФСБ и СК задержали организаторов канала незаконной миграции

Фото СК России.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета (СК) России задержали девять организаторов канала незаконной миграции, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В рамках расследования этого дела правоохранители провели 30 обысков, в том числе и на территории Тулы, где изъяли многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты, имея связи с уполномоченными принимать решения о выдаче российского гражданства госслужащими, создали организованную преступную группу и стали подыскивать граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство, но не имевших на то законных оснований.

Далее за вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей они изготавливали иностранцам подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории ДНР. Это упрощало таджикам и узбекам получение российского паспорта.

