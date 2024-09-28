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В Туле ФСБ и СК задержали организаторов канала незаконной миграции
Фото СК России.

В Туле ФСБ и СК задержали организаторов канала незаконной миграции

Фигуранты изготавливали иностранцам подложные пластиковые паспорта.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета (СК) России задержали девять организаторов канала незаконной миграции, сообщает пресс-служба федерального ведомства. 

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В рамках расследования этого дела правоохранители провели 30 обысков, в том числе и на территории Тулы, где изъяли многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты, имея связи с уполномоченными принимать решения о выдаче российского гражданства госслужащими, создали организованную преступную группу и стали подыскивать граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство, но не имевших на то законных оснований. 

Далее за вознаграждение в размере от 150 до 350 тысяч рублей они изготавливали иностранцам подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории ДНР. Это упрощало таджикам и узбекам получение российского паспорта.
 

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Автор:
сегодня, в 15:09 +1
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