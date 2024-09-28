Илья Беспалов: «Уделяем особенное внимание озеленению городских улиц»

Глава городской администрации Илья Беспалов принял участие в посадке кленов на улице Первомайской сегодня, 28 сентября. 100 саженцев высадили на участке от улицы Дмитрия Ульянова до Фридриха Энгельса.

Посадку зеленых насаждений в городе начали весной. В осенний период эти работы продолжены.

— Озеленению Тулы администрация города уделяет особое внимание. Мы стараемся высаживать больше саженцев, чем удаляем аварийных деревьев. Ведь деревья и кустарники — это не только легкие города, которые способствуют уменьшению загазованности воздуха. Зеленые насаждения — это еще и эстетика наших улиц. Сегодня субботник посвящен как раз посадке деревьев, — отметил Илья Беспалов.

Всего в этом году в Туле планируют высадить более 6,5 тысяч саженцев: 2770 деревьев и 3830 кустарников.

— Осенний этап считается самым благоприятным по погодным условиям для высадки зеленых насаждений. Материал посадочный весь районированный, выращен в ближайших питомниках Тульской и Московской областях. В этом году мы упор сделали на хвойные деревья — это туи, можжевельники. Но помимо этого сажаем липы, клены, березы и другие растения. 50 процентов высадки было осуществлено в весенний период. До 30 октября планируем оставшуюся высадку закончить, — добавила заместитель начальника управления по благоустройству Татьяна Матвеева.