В Плавске фельдшер скорой помощи оживила пациентку через 6 минут после остановки сердца

Фото центра медицины катастроф Тульской области.

На улице у женщины закружилась голова, и она потеряла сознание.

В Плавске фельдшер скорой помощи смогла запустить сердце 59-летней женщины. Ей стало плохо на улице. Неравнодушные прохожие позвонили в экстренную службу.

Через 5 минут после поступления вызова, по адресу прибыла бригада в составе фельдшера Марии Алешиной и водителя Дмитрия Апарникова. Медик приступила к осмотру пациентки, но внезапно та перестала дышать. Была зафиксирована клиническая смерть.

Мария незамедлительно начала сердечно-легочную реанимацию.

— Так как электрической активности сердца не наблюдалось, возможности применить дефибриллятор не было. Фельдшер провела непрямой массаж сердца и медикаментозную терапию. На 6-й минуте реанимации сердце женщины вновь начало биться, — рассказали в Тульском центре медицины катастроф.

Пациентку эвакуировали в районную больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей.