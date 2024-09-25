Дело о незаконной вырубке леса в Бобриковской даче направили в суд

В суд направлено уголовное дело, возбужденное по материалам проверки Тульского природоохранного прокурора.

Прокуратура в ходе проверки установила, что 61-летний житель Узловского района на территории Бобриковской дачи Кимовского участкового лесничества Богородицкого отдела ГУ ТО «Тульское лесничество» совершил незаконную рубку 11 деревьев породы береза.

Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 323 тысяч рублей.

По материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Сейчас предварительное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Также Myslo рассказывал, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой вырубки лесных насаждений в нескольких районах Тульской области.