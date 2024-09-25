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Бастрыкин поручил проверить сообщения о случаях массовой вырубки леса в Тульской области
Фото: ru.freepik.com.

Бастрыкин поручил проверить сообщения о случаях массовой вырубки леса в Тульской области

Местные жители опасаются, что после вырубки участятся оползни, которые насаждения сдерживали.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой вырубки лесных насаждений в нескольких районах Тульской области. 

Местные жители сообщают о выдаче разрешения на спил деревьев ценных пород, в том числе на заповедных территориях заказников и охраняемых объектах, что может негативно повлиять на экологическую обстановку. 

При этом в лесах обитают краснокнижные животные и имеются редкие виды растений. Местные жители опасаются, что после вырубки участятся оползни, которые насаждения сдерживали. 

— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает пресс-служба регионального СК.

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Автор:
сегодня, в 09:30 +1
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СУ СК России по Тульской областиАлександр Бастрыкинвырубка леса

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