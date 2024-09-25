Отопительный сезон в Тульской области в этом году стартует позже обычного

Фото Алексея Пирязева.

О позднем старте отопительного сезона в Туле и области рассказал на брифинге министр ЖКХ Олег Дючков. К слову, в начале брифинга он поздравил себя и начальника жилищной инспекции региона с хорошей погодой — она позволяет всем ведомствам лучше подготовиться к отопительному сезону.

Олег Дючков напомнил: по закону отопительный сезон стартует, когда 5 дней среднесуточная температура держится ниже +8 градусов.

Постоянный мониторинг температурного режима в Тульской области ведется с 20 сентября. Данные публикуются на сайте Минстроя и МинЖКХ Тульской области.

— После запуска отопления потребуется ещё 10 дней на накладку системы, — напомнил министр.

Губернатор поручил создать в каждом муниципалитете «аварийный запас» материалов, оборудования и техники на случай нештатных ситуаций. Также во всех МО уже готовы к работе горячие линии по пуску тепла. Их номера опубликованы на сайтах местных администраций.

Дючков напомнил: при проблемах с отоплением в первую очередь необходимо обращаться в свою УК. Также можно обратиться в администрации и ГЖИ Тульской области.