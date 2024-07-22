В Тульской области незаконно вырубили 11 деревьев: возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает областная прокуратура.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране и защите лесов.

В ходе проверки установлено, что на территории Бобриковской дачи Кимовского участкового лесничества Богородицкого отдела ГУ ТО «Тульское лесничество» незаконно вырублены 11 берез. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил 368 000 рублей.

По данному фату возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Его ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.