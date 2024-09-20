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В Туле приставы арестовали у застройщика Porsche Panamera

В Туле приставы арестовали у застройщика Porsche Panamera

Машину выставят на торги, если мужчина не заплатит истице 5 млн рублей.

В Туле индивидуальный предприниматель может лишиться Porsche из-за невыполненных обязательств по договору купли-продажи, сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

По информации ведомства, тулячка заключила с застройщиком предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости — дома с земельным участком. В связи с тем, что ИП Саулин не исполнил свои обязательства по постройке дома, женщина обратилась в суд.

Суд встал на сторону истицы и обязал индивидуального предпринимателя выплатить в ее пользу денежные средства по договору, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.

В установленный срок должник не выплатил искомую сумму и приставы арестовали его Porsche Panamera. Если мужчина так и не выплатит долг, автомобиль будет реализован на торгах.

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