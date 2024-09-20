Депутатам Тульской городской Думы 7-го созыва вручили мандаты

В пятницу, 20 сентября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению мандатов депутатам Тульской городской Думы 7-го созыва. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, глава администрации города Тулы Илья Беспалов.



Павел Веселов обратился к депутатам:

— Согласно постановлениям избирательной комиссии Тульской области, организующей выборы депутатов Тульской городской Думы 7-го созыва, признаны избранными и зарегистрированы 35 депутатов. Поздравляю вас с победой и избранием в состав Тульской городской Думы 7-го созыва. Уверен, для каждого из вас участие в выборах — серьезный и взвешенный шаг. Впереди предстоят пять лет работы, направленной на решение масштабных задач по улучшению качества жизни туляков и процветание родного города. Желаю успехов!

Павел Юрьевич вручил депутатам мандаты и памятные плакетки. Николай Воробьев и Илья Беспалов также поздравили депутатов.

Председатель областной Думы поблагодарил туляков, депутатов за участие в выборах губернатора, депутатов областной и городской Думы, сотрудников УИКов и ТИКов.

— Выборы в регионе прошли на высоком организационном уровне. Политические партии подтвердили их легитимность. Желаю депутатам нового созыва Тульской городской Думы успешной работы! В добрый путь! — отметил Николай Воробьев.

— Тульская городская Дума и администрация города Тулы и впредь будут вместе работать для людей и ради людей. Перед нами стоят большие задачи, и решать мы их будем совместно, делая все для того, чтобы Тула становилась комфортнее, развивалась и крепла. Уверен, что у нас сложатся конструктивные взаимоотношения. Депутатам желаю успешной работы в интересах нашего города-героя, в интересах каждого туляка, — подчеркнул Илья Беспалов.

Из 7 политических партий, принимающих участие в выборах по единому округу, 5 преодолели барьер в 5% и допущены к распределению мандатов: «Единая Россия» — 8 мандатов; КПРФ — 2 мандата; ЛДПР — 2 мандата; «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 2 мандата; «Новые люди» — 1 мандат.



В результате голосования по одномандатным избирательным округам кандидаты от партии «Единая Россия» получили 19 мандатов и 1 мандат получил кандидат от партии «Родина».

По итогам голосования состав представительного органа обновился на 54%: 16 человек — депутаты предыдущих созывов, 19 — впервые избранные. Из них 12 женщин (34%) и 23 мужчины (66%).

Из 35 депутатов Тульской городской Думы 7-го созыва 27 выдвинуты местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Тулы: 19 человек избраны по одномандатным округам. Это: Астафьев Павел Владиславович — одномандатный избирательный округ № 16 Серебровский; Бурвиков Никита Викторович — одномандатный избирательный округ № 9 Криволученский; Воловатов Борис Сергеевич — одномандатный избирательный округ № 3 Ильинский; Герасимова Дарья Владимировна — одномандатный избирательный округ № 5 Центральный; Гончаров Константин Геннадьевич — одномандатный избирательный округ № 19 Ряжский; Даньшин Олег Николаевич — одномандатный избирательный округ № 6 Чулковский; Дементьева Анастасия Олеговна — одномандатный избирательный округ № 12 Парковый; Ишутин Алексей Евгеньевич — одномандатный избирательный округ № 13 Привокзальный; Картышов Александр Юрьевич — одномандатный избирательный округ № 11 Советский; Кожевников Сергей Сергеевич — одномандатный избирательный округ № 18 Комсомольский; Козьякова Надежда Александровна — одномандатный избирательный округ № 10 Приупский; Комарова Надежда Николаевна — одномандатный избирательный округ № 1 Медвенский; Ларкин Михаил Николаевич — одномандатный избирательный округ № 20 Зареченский; Рублевская Ирина Витальевна — одномандатный избирательный округ № 15 Косогорский; Смолянинов Евгений Александрович — одномандатный избирательный округ № 2 Скуратовский; Суслин Владимир Владимирович — одномандатный избирательный округ № 7 Пролетарский; Трошин Владислав Игоревич — одномандатный избирательный округ № 17 Ленинский; Филина Олеся Николаевна — одномандатный избирательный округ № 4 Стадионный; Швыков Александр Владимирович — одномандатный избирательный округ № 14 Иншинский.

Восемь человек избраны по единому избирательному округу: Эрк Алексей Алоисович, Шмелева Елена Владимировна, Фаистов Александр Юрьевич, Чусов Никита Дмитриевич, Шахов Александр Григорьевич, Савищева Анна Александровна, Симонова Елена Викторовна, Сычев Иван Андреевич.

Политическую партию «Родина» в Тульской городской Думе 7-го созыва представляет Тимаков Владимир Викторович, избранный по одномандатному округу № 8 Глушанковский.

Два члена политической партии КПРФ получили мандаты в представительный орган местного самоуправления по единому избирательному округу: Косарева Татьяна Геннадьевна и Чекан Елена Викторовна.

Политическую партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» представляют Комиссаров Алексей Сергеевич и Шишкин Дмитрий Владимирович, избранные по единому избирательному округу.

В состав 7-го созыва гордумы вошли два члена политической партии ЛДПР: Маринков Александр Славкович и Селиверстов Артем Алексеевич, избранные по единому избирательному округу.

Политическую партию «Новые люди» представляет Иванова Анна Игоревна, получившая мандат по единому избирательному округу.

В соответствии с Уставом муниципального образования город Тула 26 сентября состоится первое заседание нового состава Тульской городской Думы.