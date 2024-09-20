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В Туле задержали пособника телефонных мошенников

В Туле задержали пособника телефонных мошенников

Ежедневно молодой человек активировал более 100 SIM-карт, создавая аккаунты для мошенников.

В Туле полицейские задержали 22-летнего местного жителя. Парень занимался активацией SIM-карт для совершения мошеннических действий. Фигуранта задержали в коттедже на окраине областного центра.

По предварительной информации, задержанный с конца осени прошлого года заказывал SIM-карты сотовых операторов в интернет-магазинах, которые ему доставлял курьер. После этого с помощью приобретенного SIM-бокса активировал их, создавая аккаунты в социальных сетях или мессенджерах для подключения дистанционного обслуживания в кредитно-финансовых организациях КИВИ банк, Ozon банк и ЮMoney, и сообщая заказчикам сведения, необходимые для дальнейшей работы с ними.

— Впоследствии на эти аккаунты, привязанные к вышеуказанным банкам, поступали денежные средства от совершенных преступниками мошеннических действий. Ежедневно молодой человек активировал более 100 SIM-карт, получая оплату за каждую проведенную операцию, — сообщили в региональном УМВД.

С помощью активных SIM-карт мошенники обманывали граждан по всей стране. В ходе обыска в доме, где проживает задержанный, оперативниками изъят дорогостоящий компьютер, SIM-бокс, мобильные телефоны, более 550-ти неиспользованных SIM-карт. 

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Молодому человеку грозит наказание до шести лет лишения свободы.

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Автор:
сегодня, в 15:01 0
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