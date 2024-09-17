В Плавском районе подрядчика оштрафовали почти на 6 млн рублей за срыв сроков капремонта школы

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Плавском районе компания «Башринкон» вовремя не выполнила работы по капитальному ремонту МБОУ «Ново-Никольская СОШ». Сумма контракта была около 44 миллионов рублей.

— Юридическое лицо привлекли к административной ответственности за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подрядчика оштрафовали на 5,7 миллиона рублей. Также организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Контракт заключили с другим подрядчиком, который и завершил ремонт в школе.