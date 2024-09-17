Первые победители проекта «Выбираем всей семьей!» получили подарки за участие в тематической викторине

Всего на вопросы об истории Тульского края ответили более 500 тысяч человек.

Во вторник, 17 сентября, в Туле стартовала выдача подарков участникам праздничной, тематической викторины, которую в рамках проекта «Выбираем всей семьей!» проводит общественная организация «Добрый мир».

Напомним, викторина была организована на специально организованных счетных участках 6, 7 и 8 сентября, в преддверии Дня города-героя Тулы и Дня Тульской области. В минувшую субботу, когда по отмечались эти праздники, в прямом эфире «Первого Тульского» и были подведены итоги.

Председатель организации «Добрый мир» Антон Неклюдов:

Антон Неклюдов — Когда задумывался сентябрьский сезон викторины, мы сделали акцент на исторических датах и событиях, связанных с нашим регионом. Знать прошлое своей малой родины очень важно, необходимо. С этих истоков и начинается патриотизм.

Более 3500 человек получат подарки, большинство из них в виде сертификатов номиналом пять тысяч рублей на покупку бытовой техники. Также 150 жителей Тулы и области станут обладателями ноутбуков, смартфонов и телевизоров с 50-й диагональю.

В первый день выдачи подарков на получение записалось порядка 180 человек. Несколько победителей стали супер-счастливчиками — им повезло вдвойне. Например, семья Сергеевых из Новомосковска получила сразу два телевизора! Выигрышные номера оказались на обоих отрывных частях буклета. Кристина и Максим, конечно, несказанно рады такой щедрости Фортуны. Супруги решили один телевизор презентовать родителям, а второй оставят себе.

Сразу два сертификата на бытовую технику сегодня получила тулячка по имени Анна, пришедшая за подарками с 8-летней дочкой Марией. В викторине участвуют не впервые, в прошлый раз тоже выиграли сертификат — приобрели обогреватель. А сейчас мама полностью полагается на выбор дочери, которой очень хотелось планшет, и теперь это желание сбудется.

Жители села Гремячего Новомосковского округа Сергей и Ирина Серенкины не зря проехали больше 100 километров — домой вернутся с большим телевизором! Для семьи это особая удача, ведь у жены 19 сентября день рождения.

— Раньше ничего не выигрывали, никогда не везло, а тут такой подарок! — говорит Ирина. — Были просто в шоке! На вопросы помогала отвечать старшая дочка, а больше всех телевизор с таким широким, большим экраном ждет младший сын.

Тулячка Жана Алимова выиграла ноутбук, и этот подарок тоже очень кстати, ведь старый требовал технической доработки и вложений.

— В лотереях я никогда не участвовала, но вот в учебе преподаватели всегда мне говорили, что я везучая, — рассказала девушка. — Вообще, очень приятно, что знания и любовь к истории Тульского края дали такой результат. Мы с мужем очень любим путешествовать по нашей области на мотоцикле, узнаем новые места и гордимся своей землей.

Во время оформления документов на сертификат на мобильнике 18-летнего Ильи Абросимова из Тулы высветился входящий звонок от мамы.

— Вот как вовремя, — с улыбкой сказал парень. — Посоветуюсь с самым родным человеком и решу, что купить. Удачный выбор в жизни — тоже дело семейное!

Напоминаем, списки с победившими номерами можно найти на странице организации «Добрый мир».

Чтобы быстро найти свой номер в длинном списке, надо нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+F и ввести в появившемся окне номер билета. На смартфонах можно воспользоваться функцией «Поиск по странице».